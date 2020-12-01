Bilim Kurulu üyesinden uyarı: Gelirlerse kapıdan kovun!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yeni kararlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları:

Bu hızlı bir şekilde yayılıyor çok hasta var ve hastaneler ciddi yer sıkıntısı yaşıyorlar. Dolayısıyla çok acil önlemler alarak hasta sayısını azaltmamız gerekiyor. O nedenle hepimizin şu anda alınan önlemlerden çok daha fazlasını bireysel olarak da kendi hayatımızda uygulamamız gerekiyor. İşi olmayan hiç kimsenin dışarıya çıkmamasını tavsiye ediyoruz.

Hem kendileri için hem sevdikleri insanlara hastalık bulaştırmamak için. Yaşlı ve hastalığı olan hastalarda daha ağır seyretmekle birlikte hiçbir hastalığı olmayan insanlarda bile ölümle sonuçlanan tablolara neden olabiliyor. Şu anda yoğun bakım yataklarında ciddi sıkıntı var. Yani hastalandığınız zaman önümüzdeki günlerde yatak bulamama riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bu nedenle işi olmayan hiç kimsenin dışarıya çıkmamasını bir, ikincisi eve misafir kabul etmemesini yani çoluğu çocuğu bile olsa ayın evde yaşamadığı hiç kimseyi kabul etmemesi gerekiyor. Kendisinin de hiçbir şekilde misafirliğe gitmemesi lazım. Kapıdan kovmanızı tavsiye ediyorum. Burada üzülecek bir şey yok. Şu an gerçekten çok riskli bir durum var. Annenizin babanızın uyanına gitmeyin çok az kaldı birkaç ay daha dişimizi sıkarsak aşıda çok büyük ümitler var. Ama özellikle bu Aralık ayı çok kritik.

Aşılar o kadar titiz çalışmalarla insanlara uygulanıyor ki gerçekten son derece detaylı çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle aşılar son derece güvenliler. Bir aşı ruhsat aldıysa olup olmamakla ilgili kaygı duymaya gerek yok. Uydurma şeylere kimse kulak asmasın. Modern tıpa güvensin. Aşı çıktığında ilk olacak insan benim çocuklarıma da yaptıracağım sevdiğim herkese de yaptıracağım. Ruhsatlandığı anda kimsenin kafasında soru işareti kalmasın.