Bilim Kurulu toplanıyor! Gündemde maske zorunluluğu var

Türkiye'nin gözü bugün toplanacak Bilim Kurulu'nun alacağı kararlara çevrildi. Toplantının merakla beklenen gündem maddesi ise maske zorunluluğu olacak.

Sağlık Bakanı Koca, zorunlu maske kullanımı konusunda bugün gerçekleştirilecek olan Bilim Kurulu toplantısını işaret etmişti. Toplantıdan açık havada maske zorunluluğun kaldırılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine "maske takarak" kendini izole etmesi gibi kararların çıkabileceği belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, bugün toplanacak. Koronavirüs salgını ile mücadelede bugünkü toplantı ile birlikte yeni bir döneme geçilmesinin ilk adımlarının atılacağı konuşuluyor.

Açık havada maske zorunluluğu kaldırılabilir

Toplantıda, koronavirüs ile mücadelede PCR testinin sadece hastalara yapılması, testi pozitif çıkanların karantina yerine 'maske takarak' kendini izole etmesi gibi kararların da çıkabileceği belirtilirken açık havada maske zorunluğunun da kaldırılması bekleniyor. Öte yandan uzmanların bu ayın sonuna doğru vaka sayısında bir düşüş beklediği ve yeni kullanıma başlanan Molnupiravir ilacı etkisiyle vefat sayısının düşeceği öngörülüyor. Toplantının ardından başlaması planlanan yeni dönemin ayrıntılarını ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak.

Normalleşme adımlarının ilkinin maske konusunda olması bekleniyor. Plana göre şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımalar ile kapalı alanlarda maske zorunluluğu bir süre daha devam edecek. Ancak bahar aylarından itibaren bu tedbirin bireysel tercihe bırakılacağı belirtiliyor. Açık havada ise maske mecburiyetinin tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor.