Bakan Koca açıklama yapacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, Türkiye’de de rehavet nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Test sayısı rekor seviyeler ulaşsa da, Türkiye’de azalması beklenen koronavirüs vakaları, günlük 1.200’ün üstünde seyrediyor. 17 Ağustos'ta 1.233 olarak açıklanan vaka sayısının dün 1.263 olduğu duyuruldu.

Tüm gözler, vakaların artması nedeniyle yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin açıklama yapması beklenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çevrilmişken, haftalık düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak.

Bugün akşam saat 17.00’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nun, artan vakalara ilişkin görüş bildirmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00’da açıklama yapacak. Koca’nın yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına dair kesin bir açıklama yapması bekleniyor.

Aynı zamanda Bakan Koca’nın, 31 Ağustos’ta başlaması planlanan uzaktan eğitim ve 21 Eylül’de başlaması planlanan seyreltilmiş eğitime ilişkin de bilgilendirme yapabileceği öngörülüyor.