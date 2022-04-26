Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının bugün yapılacağını, "Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım" paylaşımıyla duyurdu. Toplantıda zorunlu maske kullanımına yönelik kararın alınması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı bugün yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" dedi.
“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022
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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.
Maske kararı merakla bekleniyor
Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.
Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.
Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.
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