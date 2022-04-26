Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun maske ile ilgili önemli kararlar almasının beklendiği toplantı bugün yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan'da Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının 26 Nisan Salı günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım" dedi.

“Hayırlı kararları Çarşambaya bırakmayalım, Salı günü toplanalım.”

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Bilim Kurulu beklenen toplantısını yarın yapıyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 25, 2022

Koronavirüs Bilim Kurulu, 26 Nisan Salı günü saat 12:00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bir araya gelecek.

Maske kararı merakla bekleniyor

Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde. Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.