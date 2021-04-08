Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Ramazan ayında alınacak tedbirlerin açıklanmasına yönelik çalışma yürüten Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün, tam kapanmaya yönelik kararını açıklaması bekleniyor.
Koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alma noktasında karar mekanizması olan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün bir araya gelecek.
Bakanlık tarafından açıklanan renk kodu haritasında az riskli illerden bir çocuğunun çok riskli hale gelmesiyle birlikte yeni önlemler de gündeme geldi.
TAM KAPANMA DURUMU NETLEŞECEK
Bugün biraraya gelecek Bilim Kurulu'nun da gündeminde de, Ramazan ayı boyunca tam kapanma durumunun netleştirilmesi bekleniyor.
GÖZLER TOPLANTIDA
Bilim Kurulu'nun olası bir tam kapanma kararı için gözler, toplantıda yapılacak değerlendirmelere çevrildi.
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