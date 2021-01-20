AjansHaber.com.tr Gündem Toplantıda salgındaki son durum ele alınacak

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu toplantısının gündemi aşılama süreci ve salgındaki son durum olacak.

Saat 17.00'de başlayacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Türkiye'de aşılama çalışmaları hızla devam ederken, salgındaki son durum ele alınacak.

Aşılama programının 1. aşamasının 2. adımına dün başlamıştı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
İBB bütün uyarılara rağmen hazırlıksız yakalandı
Kısıtlamaların esnetilmesi gündemde
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama açıklaması
Arnavutköy'de tamirhanede Pitbull paniği
İstanbullu duraklarda mahsur kaldı
Müdahaleler geç, önlemler yetersiz
Sosyal medya platformlarına reklam yasağı başladı