Bilim insanları farelerde boynuz çıkardı!

Çin’in Xi’an kentindeki Northwestern Polytechnical Üniveristesi'nden araştırmacılar yeni çalışmalarında, geyiklerden kök hücreler naklederek farelerin alınlarında boynuz benzeri yeni uzuvların gelişmesini sağladılar.

Çinli araştırmacı Toa Qin ve meslektaşlarının yürüttüğü çalışmada esasen memelilerdeki doku yenileme mekanizmalarının daha iyi anlaşılması amaçlanıyordu.

Science'ta yayımlanan bulgular, organları yenileme yeteneğini kaybetmiş insanlar ve hayvanlar için yeni tedaviler geliştirilmesinin önünü açabilir.

Fareler 45 gün içinde boynuz çıkardılar

Bilim insanları, her yıl düşüp yeniden çıkan ve en hızlı büyüyen canlı dokulardan biri olan geyik boynuzlarının yeniden büyümesinden sorumlu hücreleri keşfettikten sonra bunları laboratuvarda petri kabında kültürlediler. Kültürleme işleminden 5 gün sonra hücreleri farelerin kulaklarının arasına naklettiler. Fareler yalnızca 45 gün içinde kıkırdak ve kemikle boynuz benzeri yapılar geliştirdiler.

İnsanlarda kemik ve kıkırdak kaybını onarmaya yardımcı olacak

Ekip, bu prosedürün bir gün insanlarda kemikleri veya kıkırdakları onarmaya yardımcı olmak için kullanılabileceğini ve hatta kaybedilen uzuvları yeniden büyütebileceğini umuyor.