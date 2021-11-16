Bilim insanları buldu; işte günün her saatinde dinlenebilecek şarkı

Bilim insanlarının yaptığı çalışmada, The Police'in 'Every Breath You Take' şarkısının günün her saatinde dinlenebilecek şarkı olduğu ortaya çıktı.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, günün hangi saatinde hangi müziklerin daha çok dinlendiğine ilişkin çalışma yürüttü.

Bilim insanları bu çalışmada, The Police grubunun 1983'te çıkardığı 'Every Breath You Take' şarkısının günün tüm saatlerinde dinlenebildiğini tespit etti.

4 milyon şarkı analiz edildi

Royal Society dergisinde yayınlanan çalışmada araştırmacılar, 24 saat boyunca dinlenen müzik türlerine ilişkin kalıpları (tempo, ses yüksekliği, dans edilebilirlik ve diğerleri) belirlemek üzere yaklaşık 4 milyon şarkının akış verilerini analiz etti.

Çalışmada, müzik dinlemede günün 5 bölüme ayrıldığı ve her birinin farklı niteliklere sahip olan sabah, öğleden sonra, akşam, gece ve gece geç saatler ve sabahın ilk saatlerinden oluştuğu belirlendi.

Sabahları yavaş, akşamları hareketli şarkılar

Bunun neticesinde ise sabahları daha yavaş ve geceleri de daha hareketli şarkıların tercih edildiği görüldü.

Bilim insanları, bu 5 bölümün hepsine uyan niteliklere sahip parçanın da 'Every Breath You Take' olduğunu tespit etti.

https://youtu.be/OMOGaugKpzs