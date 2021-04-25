Biden'ın 'soykırım' açıklamasına siyasilerden tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki gösterdi.

Oktay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Siyasi hesap uğruna tarihin çarpıtılmasının bir göstergesi olan Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin değerlendirmesini reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlamasına tepki göstererek, "Bu açıklama, Türk-Amerikan ilişkilerini sabote etmeye çalışan çevrelere destek veren bir açıklama olmuştur. Bu açıklamayı şiddetle reddediyoruz, şiddetle kınıyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili tarihi skandal "soykırım" açıklamasına, "Ermeni lobilerine yaranmak adına Türkiye'ye bu iftirayı atanlara, Vietnam'da, Bağdat'ta, Felluce'de döktükleri kanları, Ebu Garip Hapishanesindeki iğrenç işkencelerini, Hiroşima ve Nagazaki'ye attıkları atom bombasıyla çocuk, kadın demeden kuruttukları nesilleri hatırlatırız" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ABD Başkanı Joe Biden'ın "sözde soykırım" ifadesine "Soykırım iddiası, aziz milletimize atılmış büyük bir iftiradır. ABD Başkanı'nın, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan bu açıklamaları Türkiye-ABD ilişkilerine zarar vermeye yönelik bir girişimdir" şeklindeki açıklamasıyla tepki gösterdi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Biden'ın "soykırım" açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, "Tarihleri soykırım ve ırkçılık suçlarıyla dolu bir sabıka kaydından ibaret olanların art niyetli beyanları bizim için yok hükmündedir. Hukuk ve tarih önünde de bir kıymeti harbiyesi yoktur. Anadolu, insanlık ailesine asırlardır ilham kaynağı olmuştur, olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Tekneloji Bakanı Mustafa Varank, Biden'ın "soykırım" açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla tepki göstererek, Yeryüzünde bulaşmadığı soykırım, katliam ve insanlık suçu kalmayan ABD’nin, Türkiye’ye söyleyebilecek sözü yoktur. Türkiye’nin dostluğunu kaybetmenin bedeli, tarihi gerçekleri siyasi saiklerle çarpıtarak bulmayı umduklarınızın çok üzerindedir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Biden'ın skandal "soykırım" açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tarih arşivlerinin gerçeğin aynası olduğunu, siyasi hezeyanlara değil, yaşanmışlıklara dayandığını belirterek, "Biz, evlatlarımıza tarihi, bilimin yol göstericiliğinde çarpıtmadan anlatıyoruz. Hem tarihi hem hukuki zeminde hiçbir karşılığı olmayan bu iftiralar yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki göstererek, "ABD tarih bilmez. Çünkü tarihi yoktur. O nedenle başkanına söyletilen sözün de kıymeti harbiyesi yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin şanlı tarihinde hiçbir zaman soykırım olmamıştır. Tarihi, yalanlarıyla lekelemeye çalışanlar hiçbir zaman gerçeğin peşinde olmadı. Konunun tarihçiler tarafından tartışılması, belgelerin açılması hiçbir zaman işlerine gelmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Biden'ın "soykırım" açıklamasına, "ABD Başkanı Joe Biden'ın lobilerin etkisiyle, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan siyasi söylemini reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 1915 olaylarını araştırma çağrısını görmezden gelenler dostane ilişki ve ortaklıklarımıza da kalıcı zararlar verdiklerini unutmamalıdır" diyerek tepki gösterdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine "Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz. Bin yıldır bu topraklarda adaleti ve barışı hakim kılmış, mazlumlara kucak açmış milletimize soykırım ithamı asla kabul edilemez. Tarihi gerçekleri; çarpıtmayla, yalan ve iftiralarla değiştiremezsiniz. Tarih önünde sicili karanlık olanların soykırım ifadesini reddediyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Biden'ın "soykırım" açıklamasına, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "ABD Başkanı'nın 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanımlaması kabul edilemez ve gerçeklerden uzaktır. Asil milletimizin şanla, şerefle dolu tarihi bu asılsız iddialarla karalanamaz" değerlendirmesinde bulundu.