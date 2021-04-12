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Biden'ın "siber güvenlik" ekibi şekilleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Chris Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday göstereceği açıklandı.

Amerikan basınına konuşan üst düzey yetkililer, Aralık 2020'de Rusya tarafından ABD'nin birçok federal kurumuna düzenlenen siber saldırı nedeniyle Biden'ın siber saldırılara karşı savunmaya önem verdiğini ve Biden'ın siber güvenlik ekibini şekillendirdiğini aktardı.

Yetkililere göre Biden, Ulusal Siber Güvenlik Direktörlüğü görevine Inglis'i, Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörlüğü görevine ise Jen Easterly'i aday gösterecek.

Daha önce Ulusal Güvenlik Ajansında üst düzey görevlerde yer alan Easterly ve Inglis, siber güvenlik alanında uzman isimler.

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