Biden'ın 'kanser' açıklaması kafaları karıştırdı!

Massachusetts'te halka seslenen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, kafaları karıştıran açıklamalarda bulundu.

Biden, çocukluk yıllarını geçirdiği Claymont, Delaware'deki evinin yakınında bulunan petrol rafinerilerinden şikayet ederek, "Bu yüzden ben ve birlikte büyüdüğüm diğer birçok insan kansere sahibiz ve bu yüzden Delaware en uzun süredir ülkedeki en yüksek kanser oranına sahip" dedi.

Seçimi kazanmadan bir yıl önce cilt kanseri tedavisi gördüğü bilinen Biden'ın bu açıklamasında 'şimdiki zaman' dilimini kullanması kafaları karıştırdı.

Biden'ın sözleri dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırırken Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Biden'ın konuşmasında göreve başlamadan önce gerçekleşen kanser tedavisine atıfta bulunduğunu belirtildi.