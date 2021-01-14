Biden'ın başını ağrıtacak tutuklama

Teksas Başsavcısı Ken Paxton Çarşamba günü yaptığı açıklamada, seçim sahtekarlığı ve yasa dışı oy kullanma iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi.

SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIRDI

Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 2020 seçimlerinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve yaptığı şeyin yasa dışı olduğunu kabul etti. Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekarlığı, yasa dışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasa dışı olarak yardım etme ve yasa dışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

İKİ TARAF DA ÖFKELİ

Bu gelişme sonrası Trump destekçilerinin medyaya ve Biden'a karşı öfkesi artarken sosyal medyada her iki gruptan insanlar, çok şiddetli tartışmalar içine girdi. Ayrıca ana akım medyanın seçimlerde hile yaptığını itiraf eden Rachel Rodriguez'in Biden'ın ekibinden olduğu bilgisini ısrarla geçmedikleri görüldü.

TEMSİLCİLER MECLİSİ, TRUMP'IN AZLEDİLMESİNİ İSTEDİ

Öte yandan ABD'de 6 Ocak'ta Trump destekçilerinin düzenlediği kanlı Kongre baskınının ardından tarihi günler yaşanıyor. Temsilciler Meclisi, 5 kişinin hayatını kaybettiği Kongre baskınını kışkırttığı gerekçesiyle Trump'ın azledilmesi yönünde karar aldı. Azil sürecinin asıl yargılama ayağını oluşturan ve Trump'ın suçlu olup olmadığına karar verecek olan Senato'nun, söz konusu oylamayı ne zaman yapacağı ise henüz net olarak belli değil.

Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, son açıklamasında, Trump'ın yargılamasının yapılacağı oturumun 20 Ocak'tan önce yapılmayacağını bildirdi. Senatonun Trump'ı suçlu bulması için 100 senatörün en az 3'te 2'sinin, yani en az 67 senatörün bu yönde oy kullanması gerekiyor.