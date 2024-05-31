Biden'ın ateşkes teklifine Hamas'tan ilk yanıt!

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Gazze'deki son duruma ve ateşkes müzakereleriyle ilgili İsrail'in yaptığı yeni öneriye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Biden, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtti.

Hamas'tan ateşkes teklifiyle ilgili yapılan açıklamada "ABD Başkanı Biden'ın paylaştığı son ateşkes teklifini olumlu olarak görüyoruz. Kalıcı ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi, şeridin yeniden inşa edilmesi, yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşü ve ciddi şekilde mahkum/rehine değişimi içeren her türlü teklifi olumlu şekilde karşılamaya hazırız." denildi.