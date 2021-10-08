Biden'dan tepki çeken Türkiye yorumu

Amerikan Başkanı Joe Biden, Suriye hakkındaki ulusal acil durum halini bir yıl daha uzattı. Biden, kararıyla ilgili yazdığı mektupta Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını eleştirdi.

Biden, kongre liderlerine yazdığı mektupta "Suriye'deki ve Suriye'ye ilişkin durum, özellikle de Türkiye hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyonlar, DEAŞ'ı yenilgiye uğratma çabasının altını kazıyor ve sivilleri tehlikeye atıyor." dedi.

Amerikan Başkanı ayrıca Türkiye'nin Suriye'deki eylemleri için "Bölgede barış, güvenlik ve istikrarı zedeleme tehdidi barındırıyor. ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit oluşturmayı sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin siyasi kanadı olan Suriye Demokratik Konseyi'nden de açıklama geldi. Üst düzey yönetici İlham Ahmed, Washington temaslarından sonra Amerikan basınına konuştu. "ABD Suriye'de kalma ve DEAŞ ile savaşmaya devam etmeye söz verdi" dedi.