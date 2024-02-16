Biden'dan Putin'i kızdıracak açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden, Özerk Okrugu'ndaki 3 No'lu cezaevi kampında hayatını kaybeden Rus muhalif siyasetçi ve Putin karşıtı Alexey Navalny Yamalo-Nenets'in ölümüyle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

Biden, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı.

"Ölümünden Putin sorumludur"

Moskova'nın Navalny ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Joe Biden, "Navalny'nin ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur." diye konuştu.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalny'nin ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğini ifade etti.