Biden'dan manidar ziyaret! Savaşın yıl dönümünde Ukrayna'da

Amerikan Başkanı Joe Biden, Rusya'nın bir yıl önce Ukrayna'ya başlattığı savaşın yıl dönümünün arifesinde Kiev'i ziyaret etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Telegram hesabından ABD başkanıyla tokalaşırken çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Paylaştığı fotoğrafın altına "Joe Biden, Kiev'e hoş geldiniz! Ziyaretiniz tüm Ukraynalılar için son derece önemli bir destek işaretidir." ifadelerine yer verdi.

Birkaç hafta önce Zelensky, Amerikan Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere ve ABD Kongresinden daha fazla silah talep etmek için Washington'a sürpriz bir ziyarette bulunmuştu.

Biden'dan açıklamalar

Biden paylaşımında "Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin yıldönümüne yaklaşırken, Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşmek ve Ukrayna'nın demokrasisi, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit etmek üzere bugün Kiev'deyim. Putin yaklaşık 1 yıl önce işgalini başlattığında Ukrayna'nın zayıf ve Batı'nın bölünmüş olduğunu düşünüyordu. Bizden daha fazla dayanabileceğini düşündü. Ancak ciddi şekilde yanıldı. Geçtiğimiz yıl boyunca ABD Atlantik'ten Pasifik'e kadar uzanan bir koalisyon oluşturarak Ukrayna'yı eşi benzeri görülmemiş bir askeri, ekonomik ve insani destekle savunmaya yardımcı oldu ve bu destek devam edecek" ifadelerini kullandı.