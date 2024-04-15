Biden'dan İran'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili şok itiraf!

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, dün geldiği ABD’de temaslarına devam ediyor.

Sudani ve ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da bir araya geldi.

"İSRAİL'İ SAVUNMAK İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR ASKERİ ÇABA GÖSTERDİK"

Biden, görüşme öncesi yaptığı açıklamada Irak ile ABD arasındaki ortaklığın son derece önemli olduğunun altını çizerek, Irak’ın Orta Doğu ve dünya için çok önemli bir yer olduğunu belirtti. İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıya değinen Biden, "İran, İsrail'e karşı eşi benzeri görülmemiş bir hava saldırısı başlattı. Biz de İsrail'i savunmak için eşi benzeri görülmemiş bir askeri çaba gösterdik. Ortaklarımızla birlikte bu saldırıyı bozguna uğrattık" dedi.

ABD’nin Irak dahil bölgedeki ortaklarının çıkarlarını korumaya kararlı olduğunu söyleyen Biden, "ABD, İsrail'in güvenliğini korumaya bağlıdır. Rehineleri evlerine döndürecek ve çatışmanın yayılmasını önleyecek bir ateşkesin sağlanmasından yanayız" dedi.