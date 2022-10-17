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Biden'dan dondurmalı ekonomi yorumu: Doları umursamıyorum

ABD Başkanı Joe Biden, dondurma yerken verdiği bir röportajda, "Doların gücüyle ilgilenmiyorum." ifadesini kullandı.

İlginç açıklamaları, birbirinden enteresan çıkışları ve kırdığı potlarla sık sık gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden, bu kez de dondurmalı ekonomi yorumuyla gündeme geldi.

Elindeki dondurması ve rahat tavırlarıyla dolar hakkında umursamaz yorumlar yapan Biden, "Doların gücüyle ilgilenmiyorum. Dünyanın geri kalanı için endişeleniyorum. Bizim ekonomimiz oldukça güçlü." açıklamalarında bulundu. 

İşte Biden'ın çok konuşulan o röportajı:

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