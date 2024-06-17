Biden yine dondu: Obama yardımına yetişti

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir kampanya bağış toplama etkinliğinde eski ABD Başkanı Barack Obama ile sahneye çıktı.

Bu etkinlikte, ABD Başkanı Biden'ın aniden donup kaldığı bir an yaşandı.

Bu durum karşısında, eski ABD Başkanı Barack Obama hızlı bir şekilde Biden'a müdahale ederek sahneden indirdi.

O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.