Biden yine dondu: Obama yardımına yetişti
ABD Başkanı Joe Biden, bir bağış toplama etkinliğinde eski ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Biden bu etkinlikte de donakaldı.
ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Los Angeles'ta bir kampanya bağış toplama etkinliğinde eski ABD Başkanı Barack Obama ile sahneye çıktı.
Bu etkinlikte, ABD Başkanı Biden'ın aniden donup kaldığı bir an yaşandı.
Bu durum karşısında, eski ABD Başkanı Barack Obama hızlı bir şekilde Biden'a müdahale ederek sahneden indirdi.
O anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
ABD Başkanı Joe Biden, eski ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldiği bir bağış toplama etkinliğinde aniden donakaldı⬇ pic.twitter.com/UZ48mMJmya— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 16, 2024
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