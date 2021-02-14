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Biden, Trump'ın azil yargılamasında aklanmasına tepki gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre baskınını teşvikle suçlanmaktan yargılanan eski Başkan Donald Trump’ın Senato'da aklanmasına tepki göstererek, “Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve savunulması gerektiğini hatırlattı” dedi.

Biden, Trump'ın Senato'daki azil yargılamasında suçsuz bulunmasının ardından yaptığı açıklamada, Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell da dahil azle karşı çıkanların Trump'ın görevini ''utanç verici bir şekilde kötüye kullandığına'' inandığını kaydetti.

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Senato'nun kararına rağmen Trump'a yönelik suçlamanın tartışma götürmeyeceğini belirten Biden, ''Tarihimizin bu üzücü bölümü bize demokrasinin kırılgan olduğunu ve her zaman savunulması gerektiğini hatırlattı'' ifadesini kullandı.

ABD'de şiddet ve aşırıcılığa yer olmadığını vurgulayan Biden, ''Amerikalılar ve özellikle de liderler olarak her birimizin gerçeği savunmak ve yalanların üstesinden gelmek gibi bir görev ve sorumluluğu var. Bu sivil savaşa böyle son verir ve ulusumuzun ruhunu bu şekilde iyileştirebiliriz" görüşünü paylaştı.

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