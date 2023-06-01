Biden Törende yere düştü!

Biden, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreni sırasında adım atarken yere düştü. Biden daha sonra korumaları tarafından yerden kaldırıldı.

Biden'in zor anları

Colorado'da, ABD Hava Kuvvetleri Akademisi mezuniyet töreninde konuşma yapan Biden, alkışlar eşliğinde sahneden ayrılırken bir anda yere düştü. Korumaları yardımıyla tekrar ayağa kalkan Biden'ın düşme görüntüsü kameraya yansırken, törene katılanların kahkahaları dikkat çekti. 80 yaşındaki Biden'ın düştükten sonra yerdeki kum torbalarını işaret ettiği görülürken, o anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü Ben LaBolt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Biden'ın iyi olduğunu ve Başkan'ın el sıkıştığı sırada sahnede bir kum torbası olduğunu söyledi.

İlk değil

Biden geçtiğimiz yıl, Delaware eyaletindeki evinin yakınlarında bisiklet sürerken, kendisine seslenen gazetecilere el salladığı sırada bisikletten düşmüştü.

İlk benzer görüntüyse 2021 yılında yaşanmıştı. ABD'nin 46. Başkanı 'Air Force One'a binerken peş peşe 3 defa düşmesi, hem Amerikan hem de uluslararası basında gündem olmuştu.

2024'te yeniden başkan olmak için seçim kampanyası başlatmıştı

Geçtiğimiz nisan ayında 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını 3 dakikalık video mesaj ile duyuran Biden, "Şimdi kayıtsız kalma zamanı değil, bu yüzden yeniden seçilmek için aday oluyorum." sözlerini kaydetmişti.