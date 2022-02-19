Biden: Putin Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdi

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında Ukrayna krizinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Son günlerde, Rusya destekli güçlerin ciddi ateşkes ihlallerini görüyoruz." diyen Biden, bu güçlerin Donbass'ta yapılan saldırıların suçunu Ukrayna'ya attığını savundu.

Biden, Rusya'nın çok ciddi anlamda dezenformasyon kampanyası da yürüttüğünü vurgulayarak, bunların hepsinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmak için ürettiği bahaneler olduğunu kaydetti.

Rusya'nın şu anda Ukrayna ve Belarus sınırında ve Karadeniz'de 150 bin askeri olduğuna işaret eden Biden, "Rusya'nın gelecek haftalarda saldıracağına inanmak için nedenlerimiz var. 2,8 milyon masum insanın yaşadığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'in de hedef alınacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Biden bir gazetecinin, "Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inanıyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, şu anda Putin'in buna karar verdiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

"Rusya planını uygularsa, bu felaket olur"

Biden bugün NATO ve Avrupa Birliği liderleri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "Rusya'nın bizi ülke içinde ve dışında bölme çabalarına rağmen, bunun olmadığını söyleyebilirim." dedi.

Rusya'nın son dönemde Donbass'ta bir ana okuluna yapılan saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tuttuğuna ve Ukrayna'nın daha büyük saldırılara hazırlandığını iddia ettiğine dikkati çeken Biden, "Şu anda kendi sınırında 150 bin Rus askeri varken Ukrayna'nın bunları yapacağına inanmanın bir mantığı yok." diye konuştu.

Biden, Rus basınının Ukrayna'yı "soykırımla" suçlamasını da "sahtekarlık" olarak yorumlayarak, "Tüm bunlar, Ukrayna'ya harekete geçmeden önce Rusya'nın yanıltma ve bahane olarak kullanacağı senaryoların bir parçası. ABD ve müttefikleri haftalardır bu konuda uyarıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna işgalini meşrulaştırma çabalarını ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydeden Biden, "Rusya planını uygularsa bu felaket olur ve seçime dayalı gereksiz bir savaş olur. ABD ve müttefikleri NATO topraklarının her bir santimini savunmaya hazırdır." mesajını verdi.

Biden'dan "diplomasi için geç değil" mesajı

Biden, Ukrayna'ya ABD askerlerini göndermeyeceklerini ancak bu ülkeye savunma yardımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Batı birlik olmuş vaziyette ve kararlı. Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse sert yaptırımlara hazırız. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki Rusya hala diplomasiyi seçebilir, çok geç değil." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un 24 Şubat'ta Avrupa'da görüşme kararı aldığına işaret eden Biden, "Rusya bugünden önce Ukrayna'yı işgal ederse bu diplomasi kapılarını kapattıkları anlamına gelir. Bu durumda savaşı seçmiş olurlar ve bunun bedelini ağır öderler. Sadece yaptırımla karşılaşmazlar tüm dünyanın tepkisini toplarlar." diye konuştu.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Almanya'da bugün başlayacak Münih Güvenlik Konferansı'na katılma planlarına ilişkin ise "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar." ifadelerini kullandı.