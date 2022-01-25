Biden, enflasyonu soran gazeteciye küfür etti

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Rekabet Konseyi'yle yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fox News muhabiri Peter Doocy, Biden'a enflasyonun yükselişindeki sorumluluğunu kabul edip etmediğini sordu.

"Ne aptal bir o... çocuğu"

Mikrofonun açık olduğunu unutan Biden ise, Doocy'e küfürle yanıt vererek, "Hayır bu harika bir şey... Ne aptal bir o... çocuğu" diye mırıldandığı duyuldu.

Gazeteciye küfür resmi kayıtlarda

Biden'ın gazeteciye yönelik küfürlü cümlesi, Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayınlanan metinde de yer buldu. Böylece ABD Başkanının, bir gazeteciye küfür etmesi resmi kayıtlara geçirilmiş oldu.

Bir gazeteciye Beyaz Saray'da yöneltilen ağır hakaretleri sonrası ABD kamuoyu Biden'ı eleştiri yağmuruna tuttu.

Biden'dan özür telefonu

Olayın ardından Biden, küfür ettiği FOX News muhabiri Doocy'i arayarak, söylediği sözler için kendisinden özür diledi. Doocy, toplantıdan 1 saat sonra Biden'ın kendisini arayarak, 'bu kişisel bir şey değildi dostum' dediğini söyledi.

FOX News, "Trumpçı" olmakla suçlanmıştı

ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'tan yana açık bir tutum izleyen FOX News, Demokratlar tarafından sevilmeyen bir basın kuruluşu olarak biliniyor.