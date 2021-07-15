Biden: ABD-Almanya ilişkileri demirden

ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Joe Biden'la görüşmesi öncesinde Johns Hopkins Üniversitesi'nde fahri doktora unvanına layık görüldü. Üniversitede yaptığı konuşmada Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası sorunlara karşı güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Merkel, "BM'nin hareket kabiliyetini artırmalıyız" dedi.

Küresel sorunlara küresel yanıtlar vermek için BM'nin hala en büyük şans olduğunu vurgulayan Merkel, "Birçok yönden birbirine bağlanmış, ama aynı zamanda hassas da olan dünyamız için en iyisi güçlerimizi birleştirmek" ifadelerini kullandı. Merkel, bunun ne denli önemli olduğunu koronavirüs pandemisinin gösterdiğini söyledi.

Merkel'den ABD'ye teşekkür

Almanya-ABD ilişkilerine ilişkin de sıcak mesajlar veren Merkel, iki Almanya'nın birleşmesine yaptığı katkılardan dolayı ABD'ye teşekkür etti. Bunun için kişisel olarak da her zaman müteşekkir olduğunu vurgulayan Merkel, "Almanya ve Amerika birbirine en güçlü şekilde bağlıdır" dedi. Merkel, Doğu Almanya kökenli bir siyasetçi.

ABD ve Avrupa'nın sıkı bağlarında da övgüyle söz eden Merkel, Avrupa ve ABD'nin NATO ve ticari ortaklıklarına dikkat çekti. Merkel, "Dünyada Avrupa ve Kuzey Amerika gibi böylesine derin ve geniş ortak çıkarları ve değerleri olan başka iki bölge yok" dedi.

"Almanya-ABD ilişkileri demirden"

ABD Başkanı Joe Biden da Merkel'le görüşmesi öncesinde Twitter'dan açıklamalar yaptı. Almanya ve ABD arasındaki ortaklığı "demirden" şeklinde nitelendiren Biden, önümüzdeki yıllarda zorlukların üzerinden birlikte kararlılıkla geleceklerini kaydetti. Biden, Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlayacak olmaktan memnuniyet duyduğunu da ifade etti.

Merkel, Biden'la buluşması öncesinde ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'le kahvaltı yaptı. Almanya-ABD ilişkileri Donald Trump döneminde yakın tarihteki en sıkıntılı dönemini yaşamıştı.