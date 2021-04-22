Biden 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımaya hazırlanıyor

Biden, 1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabilir. Yetkililer bunun henüz netlik kazanmadığını ve nihai bir karar verilmediğini belirtirken, Biden'ın bu ifadeyi kullanması halinde Türkiye'nin yaptırımları devreye sokabileceğini kaydetti.

1915 olaylarının anma günü olan 24 Nisan'a günler kala ABD basınından gündem yaratacak bir iddia geldi. Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını resmen "soykırım" olarak tanımaya hazırlandığını söyledi. Bunun henüz kesinlik kazanmadığını ve nihai bir karar verilmediğini belirten kaynaklar, Biden'ın 24 Nisan'da yapacağı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanabileceğini ya da daha önceki başkanlar gibi sembolik bir açıklama yapabileceğini kaydetti.

"TÜRKİYE İLE GERİLİM DAHA DA ARTABİLİR"

Gazete, Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki'nin de açıklamanın yapılacağı cumartesi gününden önce detay vermeyi kabul etmediğini aktardı. WSJ, Biden'ın "soykırım" demesi halinde bunun Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi daha da artıracak "ender" bir adım olacağını belirtti.

Biden, geçen yıl Kasım ayında yapılan başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyada, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıma vaadinde bulunmuştu.

TÜRKİYE İNCİRLİK HAVA ÜSSÜNÜ KULLANMAYI YASAKLAYABİLİR

Wall Street Journal, Biden'ın "soykırım" ifadesini kullanması halinde Türkiye'nin Amerika'daki yerlilere yapılanları gündeme getirmesinin, diplomatik protestoda bulunmasının ve çok olası olmasa da ABD'nin İncirlik Hava Üssü'nü kullanmasını yasaklamasının beklenebileceğini belirtti.

"İHRACATA GAYRİ RESMİ ENGELLER KOYULABİLİR"

Gazeteye konuşan EDAM (Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi) Başkanı Sinan Ülgen, Türkiye'nin ABD'den ihracata gayri resmi engeller koyabileceğine de dikkat çekti. Türk halkının çoğunluğunun bu konuda hükümetle aynı görüşte olduğunu belirten Ülgen "Türk halkı tarihin bu sayfasını sadece Ermenileri değil, Balkanlarda etnik temizliğe uğrayan Türkleri de vuran bir trajedi olarak görüyor" dedi.

RONALD REAGAN "SOYKIRIM" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

Gazete daha önceki ABD Başkanlarından sadece Ronald Reagan'ın (başkanlık süresi 1981-1989) "soykırım" ifadesini kullandığını, Trump döneminde ise Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin bir kez "Ermeni Soykırımı Anıtı" ifadesini kullandığını hatırlattı.

Azerbaycan'ın ABD Büyükelçisi Elin Süleymanov ise Washington'ın bu ifadeyi kullanmasının, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşmeye katkıda bulunmayacağına dikkat çekerek "Bu bölgeye fayda sağlamayacaktır" dedi.

ÖNCEKİ BAŞKANLAR NE DEMİŞTİ?

Önceki ABD Başkanı Donald Trump ve bir önceki başkan Barack Obama, 1915 olayları için "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.

ABD Başkanları, Bill Clinton'ın görevde olduğu 1993 yılından bu yana her yıl 24 Nisan'da benzer açıklamalar yapıyor.

Öte yandan Ocak ayında başkanlık görevini devralan Biden, henüz Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aramadı.