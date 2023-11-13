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Bibi, Gazze planını açıkladı!

Gazze'ye ilişkin ne planlandığını açıklayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgede İsrail ordusunun baskın olması gerektiğini savundu.

Netanyahu, CNN'e verdiği demeçte, işgal sonrası planlara ilişkin ne yapmak istediğini anlattı.

"Gazze'de baskın İsrail ordusu şart"

Önceliklerinin “Hamas'ı yok etmek” olduğunu belirten Netanyahu, buna ulaşıldıktan sonra “terörizmin yeniden canlanmasını önlemek” için bölgede baskın bir İsrail ordusu etkisinin olması gerektiğini vurguladı.

"Filistin yönetimi başarısız oldu"

Bir sivil otoritenin Gazze’de “askerden arındırma” ve “radikallikten arındırma” konularında işbirliği yapması gerektiğini belirten Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

Filistin yönetiminin maalesef her iki konuda da başarısız olduğunu söylemeliyim.

Netanyahu, aynı çıkmaza yeniden düşmemek için yeniden yapılandırılmış bir sivil otoritenin devreye sokulacağını dile getirdi.

 

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