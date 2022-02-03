Bezos'un yatı uğruna tarihi köprü sökülecek

58 yaşındaki Bezos'un 430 milyon euro değerindeki devasa yatı, Koningshaven Köprüsü'nden sığmayınca belediye geminin geçmesi için köprünün orta kısmının sökülmesine karar verdi.

Rotterdam Belediyesi'nden bir sözcü buradaki noktanın açık denize geçiş için tek rota olduğunu belirterek, köprünün sökülmesine dair masrafların Bezos tarafından karşılanacağını söyledi.

1878'de inşa edilen köprü, 1940'ta II. Dünya Savaşı sırasında Naziler tarafından bombalandıktan sonra tekrar yapılmıştı.

Amazon'un kurucusu Bezos'un Y721 adlı üç direkli yatının yüksekliği yaklaşık 127 metreyken, köprünün altındaki kısımdaysa yalnızca 40 metrelik bir boşluk bulunuyor.

Rotterdam Belediyesi'nden proje yöneticisi Marcel Walravens, lüks gemi üretiminin ülkenin önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu belirterek "Ekonomi ve istihdam sağlama açısından, belediye bu projenin çok önemli olduğunu düşünüyor. Rotterdam, Avrupa'nın denizcilik başkenti olarak anılıyor. Gemi inşaatı ve bu sektördeki çalışmalar belediyenin önemli desteklerinden biri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2017'de kapsamlı bir tamir ve yenileme çalışmasından geçen ve II. Dünya Savaşı'ndan sonra şehrin anıtlarından biri haline gelen köprünün sökülmesine tepki gösterenler de oldu.

Rotterdam Tarih Topluluğu'ndan Ton Wesselink, "İstihdam önemli fakat mirasımıza yapılabileceklerin de bir sınırı var" dedi.

Çevreci parti GroenLinks'ten Stephan Leewis ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu adam yapısal olarak çalışanları işten çıkararak, vergi kaçırarak ve düzenlemelerden sıyrılarak para kazandı. Şimdi de bizim güzel ulusal anıtımızı sökmemiz mi gerekiyor?" dedi.

Dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk'tan sonra gelen Bezos'un Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre yaklaşık 176 milyar dolar serveti var.