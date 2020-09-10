Beyrut Limanı'nda büyük yangın!

Geçtiğimiz ay yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği patlamanın gerçekleştiği Beyrut Limanı'ndan yeniden siyah dumanları yükseliyor.

Görgü tanıkları limanda çıkan yangından yükselen dumanların şehrin önemli bir bölümünde görüldüğünü belirtiyor. Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Geçtiğimiz ay limanda gerçekleşen yangın, limandaki amonyum nitrat bulunan depolardan birine sıçramış ve bu nedenle bütün kenti yerle bir eden bir patlama yaşanmıştı.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

#SONDAKİKA



🔹#Beyrut limanında yangın çıktı.



🔹Yerel kaynaklar, yangın öncesi bir patlama sesinin duyulduğunu rapor ediyor. pic.twitter.com/EJ5WBk93HT — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 10, 2020

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti. Patlamada 191 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Avn, Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini 31 Ağustos'ta Mustafa Edib'e vermişti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Lübnan, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.