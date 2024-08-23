Beypazarı, diplomatları ağırladı!

Düzenlenen bu program Beypazarı’nın tarihi ve kültürel mirasının uluslararası arenada tanıtılması açısından büyük önem taşıdı. Ziyaretçiler, belediye binasında karşılanarak, ilçenin tarihi ve kültürel dokusunu keşfetme fırsatı buldular. Düzenlenen programa diplomatlar yoğun ilgi gösterdi. Programda

Güney Afrika, Venezuela, Singapur, Fas, Kosta Rica, Estonya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Tacikistan, Ekvador, Moldova, Bulgaristan, Nikaragua, Dominik Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Macaristan, Endonezya, Paraguay, Guatemala, Ukrayna, Panama, Amerika Birleşik Devletleri, El Salvador, Özbekistan, Azerbaycan ve Bangladeş'in büyükelçileri, maslahatgüzarları, konsolosları, ataşeleri ve eşleri katılım sağladı.

Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap, diplomatik temsilcilere ilçenin tarihini, geleneklerini ve yerel ürünlerini tanıtarak, Beypazarı'nın eşsiz güzelliklerini paylaştı. Ziyaretçiler, program süresince ilçenin simgesi haline gelen Hıdırlık Tepesi’ni, Yaşayan Köy’ü, Beypazarı Kültür ve Tarih Müzesi’ni gezip, Taş Mektep’te Beypazarı’nın eşsiz lezzetleriyle tanıştılar.

Gelen misafirleri güler yüzle ve içtenlikle karşılayan Hilal Kasap misafirler için düzenlenen hediye takdiminde eşi Başkan Özer Kasap’ın yanında hazır bulundu.

BATI İLE DOĞUNUN BİRLEŞTİĞİ YER BEYPAZARI

Düzenlenen program hakkında diplomatlar düşünce ve duygularını kaydetti. .

Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq;

“Bu programı yaptığı için Başkan’a teşekkürlerimi iletiyorum. Bu program sayesinde Ankara’nın yakınında bu kadar büyük bir kültürel zenginliğe sahip bir yerin olduğunu gördük. Bu zengin kültür, antik tarihe şahit olmamızı sağlayanlara minnettarız. Beni en çok etkileyen şey tarih oldu. Batı ile doğunun birleştiği bir yerdeydi Beypazarı. Kesinlikle buraya tekrar gelmek isterim” dedi.

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyt şunları kaydetti;

“Bu güzel gezide şuna şahit oldum; biz de Beypazarı’nın bir parçasıyız. Bu yer yüzyıllardan beri çok kültürel ve tarihsel zenginliğe sahip. Bugün bu zenginliğe tekrar şahit olduk. Bize bu güzel yeri tanıttığınız için, bu güzel yemekler için ve ülkülerimiz için bu güzel anıları biriktirmemize vesile olduğunuz için size çok minnettarız. Tekrar teşekkür ederiz.”

Kanada büyükelçisi Kevın Hemılton;

“Daha önce hiç böyle müzeleri ziyaret etmediğim için çok farklı bir deneyim yaşadım. Misafirperverliğiniz beni çok etkiledi. Her şey için minnettar kaldık” diyerek memnuniyetini aktardı.

AYAKKABI VE PARA MÜZESİ PROJELERİMİZ HAZIR

Katılımcı diplomatların ilgisinden memnuniyet duyan Başkan Özer Kasap, yakın zamanda faaliyete geçmesi planlanan projelerinden bahsetti. Amacının Beypazarı’nı hem yurtiçi hem yurtdışında tarihi kültür mirası olarak tüm dünyaya tanıtmak olduğunu aktardı.

“Beypazarı’nda şu an yedi müzemiz var. Önümüzdeki aylarda iki adet müzeyi daha faaliyete geçireceğiz. Ayakkabı Müzesi ve Para Müzesi projemiz var. İki müzemizin de planları hazır, açılacaklar. . Müzelerimizin açılış seremonilerinde sizleri görmek isteriz. Üç günlük Beypazarı Tarihi Festivali’ne hepinizi bekleriz” dedi