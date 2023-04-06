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Beyoğlu'nda 5 katlı binada kısmi çökme!

Beyoğlu'nda çökme riski bulunan 5 katlı metruk binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Karaköy'deki Kemeraltı Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi.

Durumun haber verilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Tramvay yolunun geçtiği caddede bulunan bina çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

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