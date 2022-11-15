Beyoğlu saldırganını kaçırmaya çalışan şüpheli kameraya yansıdı!

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ardından olay yerindeki ve saldırganın kaçış istikametindeki yaklaşık bin 200 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

Saldırganın olayın ardından taksiye binerek Esenler'e gittiğini, daha sonra da bir otomobille buradan Küçükçekmece'ye götürüldüğünü tespit eden polis, teröristi taşıyan aracın Ahmed J. tarafından kullanıldığını belirledi.

Ahmed J'nin, Albashir'le birlikte Küçükçekmece'ye giderken kullandıkları otomobilin sürücü koltuğuna oturduğu sırada kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsüne de ulaşıldı.

Polis ekiplerinin bu görüntü üzerinden Ahmed J'nin eşkalini belirlediği ve daha sonra yakalayarak gözaltına aldığı öğrenildi.

Edirne'deki evin sahibi de gözaltında

Bu arada, bugün gözaltına alınan Ammar J'nin, terörist Ahlam Albashir'in aynı evde yaşadığı firari şüpheli B.H'yi olayın ardından Bulgaristan'a kaçmasını sağlamak amacıyla Edirne'ye götürdüğü belirlendi.

Şüpheli B.H'nin Edirne'de kaldığı evi tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda zanlıya ulaşamadı.

Polis, söz konusu evin sahibini gözaltına aldı.