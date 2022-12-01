Beylikdüzü'nde iki genç evde ölü bulundu

Kavaklı Mahallesi Demokrasi Caddesi'ndeki bir apartmanın sakinleri, üst kattan gelen silah sesi ve bağrışmalar üzerine polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, silahla vuruldukları anlaşılan Muhammed Yusuf T. (20) ve Duygu U'nun (19) cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis, olay sırasında evde bulunan Muhammed Yusuf T'nin annesi ve ağabeyinin ifadesine başvurdu.

Ölen gençlerin cenazeleri, evdeki incelemeler sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.