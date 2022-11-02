Beylikdüzü'nde 6 iş yerini soydular

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Eylül-25 Ekim tarihlerinde 3'ü emlak ofisi olmak üzere 6 farklı iş yerinden hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinden 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, televizyon, tablet, çelik kasa, 15 bin lira değerinde çok sayıda cep telefonu aksesuarı ile 11 bin 320 liranın çalındığını tespit etti.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin hırsızlık yaparken aynı aracı kullandıklarını belirledi.

Ekipler, 26 Ekim'de zanlıların hırsızlıkta kullanıldığı aracı Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde terk edilmiş buldu. Yapılan çalışmada şüpheliler A.E. ve N.K. 27 Ekim'de yakalandı.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 6 ayrı "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçundan sevk edildikleri adliyede tutuklandı.