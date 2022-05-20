Beykoz'dan kent tarımına büyük destek!

İstanbul’un tarım merkezi olan Beykoz, bereketli topraklarını değere dönüştürmeyi sürdürüyor.

Beykoz Belediyesi tarafından ilçenin tarım potansiyelini canlandırmak ve çiftçileri desteklemek üzere 3 yıldan bu yana yürütülen projeler ve kurulan tesisler şölen havasında gerçekleşecek bir törenle toplu olarak açılacak.

“İstanbul’un İncisi, Tarımın Öncüsü” sloganıyla düzenlenecek açılış töreninde ilk etap üretimi yapılan 1 milyon fidenin çiftçilere dağıtımı başlayacak.

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın katılımıyla, 20 Mayıs Cuma Günü düzenlenecek programda çocuk oyun parkları ve fide dağıtımı gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Tören, Mustafa Ceceli konseri ile son bulacak.

Kent tarımında önemli bir nokta haline dönüşen Beykoz, İstanbul’da tarım projelerinin ana merkezi haline geldi.

İşte Beykoz Belediyesi'nin, tarıma öncülük eden projeleri:

Beykoz’a Bereket Getiren 5 Adım

Beykoz’un tarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne serecek açılışta, Türkiye’nin en özgün aracısız satış yeri Beykoz Köy Pazarı, Alım Garantili Üretim, 1 milyon fidenin üreticisiyle buluşacağı Tohum ve Fide Serası, Topraksız Tarım AR-GE Serası, permakültürün yaygınlaştırılacağı Ekolojik Park ve ilçeye kazanımları anlatılacak.

Türkiye’nin En Özgün Köy Pazarı

Türkiye’nin en özgün aracısız satış yeri olarak kurulan Beykoz Köy Pazarı’nda ilçede tarımı yapılan mevsimlik sebze ve meyvelerin yanı sıra hayvansal ürünler taze ve denetimli olarak tüketiciyle buluşuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na kayıtlı çiftçilerin satış yaptığı alanda ilçeye özgü ürünler de raflarda yer alıyor.

Alım Garantili Üretim

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde tarımsal kalkınma için geliştirdiği alım garantili üreticilik modeli de İstanbul’da ilk olarak Beykoz’da uygulandı.

Beykoz Belediyesi’nin öncülüğünde başlatılan “Alım Garantili Tarım” kapsamında kayıtlı çiftçilerle sözleşme imzalanarak karpuzdan kiraza, mantardan elmaya geniş bir yelpazede alım garantisi verildi.

Sözleşmeli tarımla çiftçilerin alın teri tarlada değer kazanırken, tüketiciler kaliteli ve sağlıklı ürünlere kavuştu.

Çiftçiye 1 Milyon Fide Desteği

Tarıma can suyu, çiftçiye destek olmak amacıyla kurulan “Tohum ve Fide Serası”yla bu yıl üreticiye 1 milyon fide ücretsiz dağıtılacak. Cumhuriyetköy’de 16 bin 40 m2’lik alanda modern yöntemlerle faaliyet gösteren serayla tarımsal üretimde verim, çiftçinin de kazancı artacak.

Topraksız Tarım AR-GE Serası

Beykoz Belediyesi’ne ait Çubuklu Hobi Bahçesi’nde 450 m2’lik alanda güncel tarım teknolojileriyle donatılan “Topraksız Tarım AR-GE Serası”nda çilekten salatalığa ilk mahsuller toplandı. Üniversite öğrencileri ve akademisyenlerin kullanımına açık olan serayla geleceğe ve sürdürülebilir tarıma destek verildi.

Beykoz Ekolojik Park

Permakültür felsefesiyke kurulan “Beykoz Ekolojik Park” ise doğanın öğretileri rehberliğinde sürdürülebilir dünyanın mümkün olduğunu gündelik hayatın içinden pratik örenklerle göstermeye yönelik çalışmalar yapılıyor.