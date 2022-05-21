Beykoz Belediyesi, yeni tarım projelerini tanıttı

İstanbul’da kent tarımının öncüsü olma hedefiyle yola çıkan Beykoz Belediyesi, üreticileri ve üretimi desteklemeye devam ediyor.

İlçenin tarım potansiyelini geliştirmek için önemli projeleri hayata geçiren Beykoz Belediye’si, alım garantili tarım sözleşmesinden fide dağıtımına, topraksız seradan tescilli özel ürünlere kadar bir çok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 20 Mayıs günü gerçekleştirilen “Beykoz’da Kent Tarımı Toplu Açılış Töreni”nin’de bir konuşma yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Kent Tarımı için başlatılan projeleri anlattı.

Dünyanın bütün şehirlerinin hızlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini vurgulayan Aydın, bu nedenle şehirlerin gıdaya ulaşmasının stratejik bir önem kazandığını vurguladı. Beykoz’un bereketli topraklarının gelişmesi için yaklaşık üç yıldır büyük bir titizlikle çalıştıklarını belirten Aydın şunları söyledi:

"Gücümüzü Beykoz'un geçmişinden alıyoruz"

“Bu ihtiyacı karşılamak için teknoloji ile birlikte tüm imkanlarımızı kullanarak kent tarımına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Kent Tarımına öncülük etmemize vesile olan güç Beykoz’un geçmişinden aldığımız güç."

Beykoz'un kent tarımına yön veren projeleri

"Üretimi desteklemek ve arttırmak için Alım Garantili Tarım Proje’mizi başlattık. Beykoz markalı ürünlerin lezzetli yiyeceklere dönüştüğü ve restoranlarımızda sunulduğu Beytaş Yemek Üretim ve Dağıtım Merkezi’ni açtık. Aracısız alışveriş modeli olan Beykoz Köy Pazarı’nı kurduk. Tarımın geleceğini şekillendirmek için Beykoz Üniversitesi ile Çubuklu Topraksız Tarım ve AR-GE Serası’nı açtık. Sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırmak için Permatürk ile Beykoz Ekolojik Park’ı kurduk. Çiftçimize ücretsiz tohum ve fide desteği sağlayacağımız Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serası’nı Mart 2022’de hizmete aldık. Bereketli topraklarımızı canlandırmak için Beykoz Mısır, Beykoz Karpuz ve Kanlıca Yoğurt Festivalleri düzenledik”

Bir milyon fide üretimi hedefleniyor

Tarımsal üretimin en büyük harcama kalemini oluşturan tohum ve fide konusunda çiftçilere destek olan Beykoz Belediyesi, Cumhuriyetköy Tohum ve Fide Üretim Serası’nı hizmete açtı. 16 bin 40 metrekarelik bir alanda açık ve kapalı üretim alanları oluşturan Beykoz Belediyesi, ilk etapta bir milyon mevsimlik fide üretimi ve çiftçilere yazlık fide dağıtımı hedefliyor. Beykoz Belediyesi’nin kent tarımı alanında bir diğer projesi ise Alım Garantili Tarım Sözleşmesi. Bu projeyle Beykoz Belediyesi, yıl başında alım garantisi verdiği çiftçinin mahsulü olgunlaştığında satamazsa alıp, ihtiyaç sahibi kişilere dağıtıyor. Bugüne kadar 46 çiftçi ile sözleşme imzalandı. Toplamda 200 ton sebze- meyve ile 61 bin adet yumurta ve dört bin litre süt alındı.

QR sistemiyle ürün hakkında bilgi sahibi olunuyor

Haftanın her günü açık, sabit ve modern bir pazar yeri olarak hizmete alınan Beykoz Köy Pazarı, İstanbulluları Beykoz markalı doğal ve taze ürünlerle buluşturuyor. Şu anda 27 üreticinin mahsul yetiştirdiği Beykoz Köy Pazarı tezgahlarında QR kodlarla ürünün tezgahtan önceki serüveni hakkında da bilgi sahibi olunuyor. Beykoz Üniversitesi ile güçlerini birleştiren Beykoz Belediyesi, Çubuklu Topraksız Tarım ve AR-GE Serası’nı kurdu. Dört mevsim iyi tarım koşullarına uygun olarak sebze-meyve üretip, ihtiyaç sahiplerine verilen projede daha az maliyetle sürdürülebilir tarımın mesajı veriliyor. Öğrenciler ve araştırmacılar tarımın geleceği için AR-GE çalışmaları da yürütüyor.

Sürdürülebilir yaşamı destekleyen Beykoz Belediyesi, Permatürk Vakfı ile Beykoz Ekolojik Park’ı hayata geçirdi. Okullar, çiftçiler ve ilçe sakinlerinin katılımına açık olan parkta permakültür ve ekolojik tarım uygulamaları gerçekleştiriliyor. Aynı zamanda doğayla ahenk içerisinde bir yaşamın kodlarını veren atölye çalışmaları düzenleniyor