Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'den haber!

Son dönemde "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı "Abdullah Ünal" karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen bazı şikayetlerden dolayı hastaneye kaldırılmış, beynindeki bir damarda kanama başladığı tespit edilince ameliyata alınmıştı.

Ameliyat edilen oyuncunun tedavi sürecine bir süre daha devam edeceği ve ekranlardan bir süre daha uzak kalacağı öğrenilmişti.

Oyuncunun geçici hafıza kaybı yaşadığı ortaya çıkmış ve Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği "Abdullah Ünal" karekterini Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandıracağı açıklanmıştı.

Taburcu olacağı açıklandı

Bu gelişmelerin ardından Settar Tanrıöğen'in son durumuyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı.

Hafızasındaki sıkıntıyı atlatan ve diziyle ilgili gelişmeleri soran usta oyuncunun, haftaya taburcu olacağı açıklandı.