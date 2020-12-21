Beyaz'ın reklam için alacağı para dudak uçuklattı
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı.
Türkiye'nin en büyük beyaz eşya firmalarından biriyle reklam anlaşması yapan ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün, bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.
Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyaz, geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.
6 MİLYON TL'YE ANLAŞTI
TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre ünlü şovmen bununla da kalmadı, Türkiye'nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yaptı. Beyaz'ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.
EXXEN İÇİN DE PROGRAM HAZIRLAYACAK
Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak ile Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için bir de program hazırlayacak.
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