Beyaz'ın reklam için alacağı para dudak uçuklattı

Türkiye'nin en büyük beyaz eşya firmalarından biriyle reklam anlaşması yapan ünlü komedyen Beyazıt Öztürk'ün, bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

Türk halkının en sevdiği ünlü isimlerin başında gelen Beyaz, geçen aylarda sadece Avrupa'da satılan yerli bir sucuk markasının reklamında Cengiz Bozkurt'la beraber kamera karşısına geçmişti.

6 MİLYON TL'YE ANLAŞTI

TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı'nın haberine göre ünlü şovmen bununla da kalmadı, Türkiye'nin en büyük beyaz eşya markalarından biriyle daha anlaşma yaptı. Beyaz'ın bir yıllık kampanya için 6 milyon TL aldığı öğrenildi.

EXXEN İÇİN DE PROGRAM HAZIRLAYACAK

Öte yandan Beyaz, İbrahim Büyükak ile Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açacağı dijital platform Exxen için bir de program hazırlayacak.