Beyaza bürünen Abant Tabiat Parkı, yerli ve yabancı turistleri ağırladı

Dört mevsim bir başka güzelliğin yaşandığı tabiat parkı, kar yağışının ardından ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Hafta sonu beyaz örtüyle kaplanan Abant'ın tadını çıkarmak isteyen yerli ve yabancı turistler, park girişi ve çevresinde yoğunluğa neden oldu.

Günübirlik ya da konaklamak için Abant'a gelenlerden bazıları, park edecek yer bulamayınca araçlarını çevredeki yayla yollarına bırakarak tabiat parkına ulaştı.

Göl çevresinde kar altında bolca yürüyüş yapan ziyaretçiler, kızak ve şambrellerle kayarak karın keyfini çıkardı. Ata ve faytona binen, piknik yapan tatilciler, eşsiz manzara karşısında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tabiat parkının güzelliği, dron ile de görüntülendi.

Abant'ta kar üzerinde mangal keyfi yapan Sabahattin Ay, AA muhabirine, "Burası kışın da dolup taşmakta. Sünnet, Çubuk, Sülüklü Göl, Yedigöller ve Gölcük'te yoğun insan kalabalığı oluyor. Gelenler hafta sonunu değerlendiriyor. Kışın kaymak isteyenler, kızak ve şambrel getirerek kendilerince kayıyorlar. Bu ayrı bir yaşam sevinci." diye konuştu.