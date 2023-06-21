Beyaz Show'un hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
Bir döneme damgasını vuran "Beyaz Show" yeniden ekranlara dönüyor. Yarışma formatında olacak yeni programın hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Bir zamanların ekran klasiği "Beyaz Show" yeni formatıyla yeniden izleyici ile buluşuyor.
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Yarışma programı formatında olması beklenen "Beyaz Show" tam 5 yıl sonra ekranlara dönecek.
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Yeni programın hangi kanalda yayınlanacağı da belli oldu.
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Beyaz Show'un yeni formatıyla TV8 ekranlarında yer alacağı öğrenildi.
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