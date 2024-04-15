Beyaz Saray'dan İsrail'in kararına ilişkin ilk açıklama!

İran'ın, İsrail'in suikastlarına misilleme olarak İsrail'e başlattığı hava saldırısının yankıları tüm dünyada sürüyor. İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın saldırılarına karşılık verme kararı aldığını duyurdu.

'İSRAİL'İN KARAR ALMA SÜRECİNE DAHİL DEĞİLİZ'

Kararını ABD vurgusu yaparak saldırıyı ABD ile koordine etme niyetinde olduğu duyuran İsrail'e Beyaz Saray'dan jet hızında yanıt geldi.

Kirby, "İsrail'in İran'a vereceği yanıta ilişkin karar alma sürecine dahil değiliz. İsrail hükümeti yanıt verip vermeyeceğine ve nasıl yanıt vereceğine kendisi karar verecek." dedi.