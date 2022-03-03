Beyaz Saray: Ukrayna'da uçuşa yasak bölge Rusya ile savaşa yol açabilir, bunu planlamıyoruz

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bugün düzenlediği basın toplantısında ülkesinin üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması çağrısının anımsatılması üzerine Psaki, böyle bir şeyi planlamadıklarını kaydetti.

Psaki, "Ukrayna üzerinde uçuşa yasak bölge oluşturulması, bunun uygulanmasını gerektirir. Temelde Amerikan askerlerinin Rus uçaklarını düşürmesi gerekir ve bu da ABD ile Rusya arasında doğrudan bir savaşa yol açabilir. Biz bundan kaçınmak istiyoruz." dedi.

- Beyaz Saray Rusya'nın BMGK'den çıkarılmasını olası görmüyor

Rusya'nın Ukrayna savaşı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK) çıkarılması çağrılarına ilişkin Psaki, "Biz şu an bunu olası görmüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Psaki, Rusya'nın BMGK'nin 5 daimi üyesinden biri olduğuna işaret ederek "Rusya, BM Sözleşmesi kapsamındaki sorumluluklarını yerine getirmiyor ve konumunu kötüye kullanıyor. Biz Rusya'yı izole etmeye ve yaptıklarından sorumlu tutmaya çalışıyoruz." dedi.

- Beyaz Saray Rus petrolüne ithalat yasağına yanaşmıyor

ABD'nin Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kapsamında Rus petrolüne ithalat yasağı getirmesi çağrılarına da yanıt veren Psaki, bunun ABD'deki gaz fiyatlarını artıracağını belirtti.

Psaki, "Biz Rusya'ya ekonomik baskı uygularken akaryakıt fiyatlarının da artmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.

- ABD Rus oligarklara yaptırım getirecek

ABD'nin Kremlin'e yakın Rus oligarklara yaptırım getirmeye hazırlandığı iddialarını da teyit eden Psaki, yaptırımların birkaç saat içinde açıklanacağını kaydetti.

Psaki, ABD'nin Ukrayna ile tam zamanlı istihbarat paylaşımında olduğunu sözlerine ekledi.