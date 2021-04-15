Beyaz Saray: "Rus hükümeti eylemlerinin bedelini ödeyecek"

Washington, 'Rusya'nın yönlendirmesiyle ABD seçimlerini etkileme girişiminde bulunan' 32 kurum ve kişiye yönelik yaptırım kararı aldı.

2020 seçimlerine etki etme faaliyetleri nedeniyle 16 kuruluşa ve 16 yetkiliye, Kırım’ın işgali nedeniyle 3 kuruluşa ve 5 yetkiliye, siber saldırılar nedeniyle 6 şirkete yaptırım uygulandı. 10 Rus yetkili sınır dışı edilecek.