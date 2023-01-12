Beyaz mı, kahverengi mi? Hangi yumurta daha faydalı?
Sağlığa olan faydaları ve besleyici içeriği ile yüzyıllardır bilinen yumurta, beyaz ve kahverengi olarak 2 renkte bulunuyor. Peki beyaz ve kahverengi yumurtanın farkı ne?
Yumurtanın kabuğu ne kadar koyuysa o kadar besin değeri yüksektir gibi yanlış iddialar bulunur.
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Genellikle Avrupa’da kahverengi yumurtalar daha çok tüketilirken, ABD’de bu durum tam tersidir.
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Yumurtanın beyaz veya kahverengi olması besin değerini herhangi bir şekilde etkilemez.
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Her iki yumurtada aynı miktarda protein ve mineral içerir. Elbette tavuğun yediği yem yumurtanın besin değerinin oluşmasında fark yaratabilir, ancak rengi değil.
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