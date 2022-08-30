Beyaz Magazin sunucularına tedbir kararı!
Şarkıcı Gülşen, "Beyaz Magazin" adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti.
Konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, "Beyaz Magazin" adlı televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan hakkında tedbir talep etti.
İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, 'Etkisiz misin?', 'Algılamıyor musun?', 'Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?', 'Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin' şeklinde cümleler kullandı.
Üç sunucunun programda söylediği sözler yüzünden müvekkilinin toplum önündeki itibarının zedelendiğini dava dilekçesinde anlatan Gülşen'in avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu, "Program sunucularının nefret içerikli söylemleri ve izleyici kitlesinin son derece fazla olması sebebiyle müvekkil ve ailesinin fanatik gruplar tarafından saldırıya uğrama ihtimali son derece yüksektir.
Davalıların bu söylemleri müvekkilin toplum önündeki saygınlığını sarsmıştır. Müvekkile yöneltilen gerçek dışı beyanlar eleştiri sınırını aşmıştır. Bu nedenle üç sunucunun da müvekkil aleyhine konuşmamasını talep ediyoruz" dedi.