Beyaz Magazin sunucularına tedbir kararı!

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin adlı programın sunucuları Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan, 26 Ağustos 2022 tarihindeki programda Gülşen için, 'Etkisiz misin?', 'Algılamıyor musun?', 'Hiç mi aklı başında insan yok çevrende?', 'Biz seni uyardık, o kıyafetlere dikkat edecektin. Kimse düşünmez çocuğun var mı yok mu kendin düşünecektin' şeklinde cümleler kullandı.