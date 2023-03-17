Beştepe'de kritik görüşme: Finlandiya kararı açıklanacak!

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin ayrılması ve Finlandiya'nın üyeliğine, seçimlerden önce onay çıkması gündemdeyken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ankara’nın askıya aldığı Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü görüşmeleri geçtiğimiz günlerde Brüksel'deki NATO karargahında yeniden başlamıştı. Görüşmede Türkiye'yi, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burak Akçapar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın temsil ederken masada, NATO yetkilileri de yer aldı.

Sözcü Kalın, toplantının genel olarak olumlu bir havada geçtiğini belirtmiş, "İsveç ve Finlandiya'nın PKK ile mücadelede attığı adımlardan memnunuz ancak yeterli değil. Sürecin nasıl işleyeceği iki ülkenin atacağı adımlara bağlı." demişti.