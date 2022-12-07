Beştepe'de EYT zirvesi!

2022 yılının ikinci yarısında çalışmaları hızlanan EYT düzenlemesinin Aralık ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' olarak bilinen vatandaşlardan ilk etapta 1,6 milyonu aşkın kişi emekli olacak. Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Aralık 2022 tarihinde Kabine Toplantısı sonrası açıklaması bekleniyor.

Kimleri kapsayacak

8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup, 4447 sayılı kanunla haklarında emeklilikte kademeli yaşlar getirilenler diğer bir ifadeyle, kanunda öngörülen prim gün sayısı ile sigortalılık süre şartlarını yerine getirdikleri halde, belirlenen emeklilik yaşlarını doldurmayanlar EYT’li olarak ifade ediliyor. Ancak son zamanlarda kapsamın genişletildiği görülüyor.

Yani 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlardan yaş koşulunu yerine getirdiği halde prim gün sayısı veya sigortalılık süre şartını yerine getirmeyenler de kendini EYT’li olarak ifade ediyor.