Beştepe'de ek gösterge toplantısı

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde ayrıntılar netleşmeye başladı.

NTV'nin haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasında kapsamın belirlendiğini söyledi.

Düzenleme, polis, hemşire ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile biraraya geldi. Bakanlar 3600 ek gösterge çalışmasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından çalışmaya son şekli verilecek. Ardından düzenleme kamuoyu ile paylaşılacak.