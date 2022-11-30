Beştepe'de asgari ücret ve EYT zirvesi! Asgari ücret ne kadar olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Görüşmede EYT ve asgari ücret konusu masaya yatırılıyor.
Beştepe'de bu akşam Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı bir üçlü toplantı yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi kabul etti.
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