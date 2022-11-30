Beştepe'de asgari ücret ve EYT zirvesi! Asgari ücret ne kadar olacak?

Beştepe'de bu akşam Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve asgari ücretin masaya yatırılacağı bir üçlü toplantı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi kabul etti.