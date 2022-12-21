Beştepe'de asgari ücret görüşmesi başladı!

Asgari ücret zammının ne kadar olacağı merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile asgari ücreti görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme saat 21.40'da başladı.

Asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Büyük ihtimalle yarın, Asgari Ücret konusunu da bakanımla bugün görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah açıklayıp onu da yoluna koymuş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

Üç toplantıda anlaşma sağlanamadı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde 7 Aralık'ta birinci, 14 Aralık'ta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün üçüncü kez bir araya gelmişti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda basına kapalı olarak 3 saate yakın süren toplantıda, işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil etti.

Toplantının son bölümüne Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da katılmış, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, işçi tarafının asgari ücret teklifini ilk kez açıklayarak, "Teklifimiz 9 bin lira, verirlerse imza atarız. Vermezlerse masaya oturmayız" demişti.

Şu sıralar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ile Beştepe'de asgari ücrette son rakamı belirlemek için görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammını yarın açıklaması bekleniyor.