Beştepe Millet Camisi'nde yarın "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek
Miraç Kandili dolayısıyla yarın Beştepe Millet Camisi'nde "Miraç Gecesi Programı" düzenlenecek. Programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunup, dua edilecek
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"6 Şubat Salı günü akşam namazını müteakip Beştepe Millet Camisi'nde Miraç Gecesi Programı düzenlenecektir. Program vesilesiyle geçtiğimiz sene meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim okunup dua edilecektir. Tüm halkımız davetlidir."
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